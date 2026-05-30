Cambia la griglia di partenza al GP d'Italia di MotoGP al Mugello | Marini è stato penalizzato

Al GP d’Italia di MotoGP al Mugello, la griglia di partenza è stata modificata a causa di una penalizzazione. Luca Marini ha perso tre posizioni in classifica, cambiando così la sua posizione di partenza sulla griglia. La penalità è stata applicata prima della gara, influendo sulla sua posizione rispetto agli altri piloti. La modifica riguarda esclusivamente la posizione di partenza di Marini, senza ulteriori dettagli sulla causa della penalità.

Cambia la griglia di partenza al GP di MotoGP al Mugello. Penalizzazione per Luca Marini che perde tre posizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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MotoGP, la partenza del GP di Catalunya a Barcellona

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