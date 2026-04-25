Nelle qualifiche del GP di Spagna 2026 di MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera, Marc Marquez ha ottenuto la pole position in condizioni di pioggia. Bezzecchi partirà dalla seconda fila, mentre Martin sarà penalizzato, influenzando la sua posizione in griglia. Lo schieramento di partenza per la Sprint Race di oggi alle 15:00 e per la gara principale è stato definito al termine delle qualifiche.

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Spagna, appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, si è deciso lo schieramento di partenza la Sprint Race, che inizierà quest’oggi alle ore 15:00, e la gara domenicale. Un time-attack su pista non facile da interpretare per le condizioni meteorologiche variabili. Una pista particolarmente nota ai centauri. Jerez è sede tradizionale, sulla quale i primattori della pista amano confrontarsi. Un tracciato tortuoso, dotato di curve media-bassa velocità, che richiede tanto in termini di velocità di percorrenza in curva e precisione in frenata. Da questo punto di vista ci si chiedeva come e quanto la Ducati avrebbe reagito al dominio dei primi tre appuntamenti dell’Aprilia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Spagna 2026: Marquez in pole sul bagnato, Bezzecchi in seconda fila, Martin sarà penalizzato

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