Oggi si sono svolte le qualifiche del GP degli Stati Uniti 2026 di MotoGP sul circuito di Austin. Durante la sessione, un pilota è stato penalizzato, mentre un altro è riuscito a migliorare la posizione e avanzare in griglia. La configurazione delle posizioni di partenza si è definita dopo le prove ufficiali, che hanno determinato le prime fila della gara.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP degli USA 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di questa sera (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP degli USA, firmando una prestazione notevole in sella alla Ducati VR46 e meritandosi la partenza al palo davanti a un pimpante Marco Bezzecchi, leader del Mondiale che scatterà dalla seconda piazzola con la sua Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP degli USA: Bezzecchi penalizzato, avanza Bagnaia

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