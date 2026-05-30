Camavinga occasione | numeri da comprimario e macchia Champions La Juve può approfittarne

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Camavinga ha giocato da comprimario e ha lasciato una macchia in Champions League. La Juventus potrebbe approfittarne e tentare di prenderlo in prestito. I numeri del giocatore evidenziano la sua presenza limitata in campo e alcune difficoltà nelle competizioni europee. La società bianconera potrebbe valutare un investimento temporaneo per rafforzare il reparto. La situazione apre uno spiraglio per un possibile trasferimento in prestito.

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di Mauro Munno e tentare il colpo in prestito. La  Juventus  valuta con grande attenzione il prestigioso profilo di  Eduardo Camavinga  per rinforzare il proprio centrocampo. Il talento francese ha vissuto una stagione 202526 complessa al  Real Madrid, faticando a imporsi nelle gerarchie. La sua annata è stata peraltro macchiata dal severo doppio giallo rimediato nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, episodio che è costato la sanguinosa eliminazione ai  Blancos. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questa delicata situazione ambientale potrebbe trasformarlo in una clamorosa, per quanto difficile, opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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