Camavinga occasione | numeri da comprimario e macchia Champions La Juve può approfittarne
Camavinga ha giocato da comprimario e ha lasciato una macchia in Champions League. La Juventus potrebbe approfittarne e tentare di prenderlo in prestito. I numeri del giocatore evidenziano la sua presenza limitata in campo e alcune difficoltà nelle competizioni europee. La società bianconera potrebbe valutare un investimento temporaneo per rafforzare il reparto. La situazione apre uno spiraglio per un possibile trasferimento in prestito.
di Mauro Munno e tentare il colpo in prestito. La Juventus valuta con grande attenzione il prestigioso profilo di Eduardo Camavinga per rinforzare il proprio centrocampo. Il talento francese ha vissuto una stagione 202526 complessa al Real Madrid, faticando a imporsi nelle gerarchie. La sua annata è stata peraltro macchiata dal severo doppio giallo rimediato nel ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, episodio che è costato la sanguinosa eliminazione ai Blancos. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questa delicata situazione ambientale potrebbe trasformarlo in una clamorosa, per quanto difficile, opportunità di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Camavinga Red card cost Real Madrid UCL
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