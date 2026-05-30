Camavinga occasione | numeri da comprimario e macchia Champions La Juve può approfittarne

Notizia in breve

Camavinga ha giocato da comprimario e ha lasciato una macchia in Champions League. La Juventus potrebbe approfittarne e tentare di prenderlo in prestito. I numeri del giocatore evidenziano la sua presenza limitata in campo e alcune difficoltà nelle competizioni europee. La società bianconera potrebbe valutare un investimento temporaneo per rafforzare il reparto. La situazione apre uno spiraglio per un possibile trasferimento in prestito.