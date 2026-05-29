Il centrocampista del Real Madrid, desideroso di più spazio in campo, potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus. La società spagnola ha dato disponibilità, mentre l’allenatore si sarebbe mostrato interessato. La trattativa sarebbe facilitata anche dall’interesse del tecnico bianconero. Resta da definire la durata e le condizioni dell’accordo, con le parti che stanno valutando i dettagli.

La Juve guarda con attenzione in casa del Real Madrid. Non solo Diaz tra le idee dei dirigenti bianconeri, impegnati nella ricostruzione della rosa sulle tracce fornite da Spalletti. Il nome nuovo che emerge dalle valutazioni fatte alla Continassa è quello di Camavinga, uno di quei calciatori che non riescono a imporsi nel contesto madrileno e che potrebbero diventare una ghiotta opportunità di mercato. L’idea prende forma sulla base di un prestito, anche se la strada pare in salita. Camavinga ha diversi estimatori in Inghilterra, ma non sarebbe intenzionato a lasciare definitivamente il Real Madrid. Il percorso che potrebbe valutare... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, idea Real: Camavinga! Ecco come può arrivare in bianconero

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JuvePSG: idea shock! Scambio David–Kolo Muani per lestate

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