Le province di Bergamo e Lecco hanno scritto alle Prefetture per chiedere un incontro riguardo alle code che si formano sul ponte di Calusco. Il ponte viene attraversato ogni giorno da circa 37.000 veicoli, causando congestioni e problemi di traffico. La richiesta mira a trovare soluzioni per gestire meglio il flusso di veicoli e ridurre i disagi. La questione riguarda la gestione del traffico e l’efficienza della viabilità sulla struttura.

LA LETTERA. Bergamo e Lecco chiedono un incontro alle rispettive Prefetture. Il problema code: oltre cinquanta minuti per attraversare il San Michele Dopo la chiusura del ponte di Brivio il traffico sul ponte stradaleferroviario San Michele fra Calusco e Paderno è aumentato del 30%, passando da 26.000 a 37.000 mezzi giornalieri. E ciò ha determinato «criticità rilevanti, soprattutto nelle ore di punta». È questo il preoccupante dato che le Province di Bergamo e Lecco, attraverso una lettera firmata dai rispettivi presidenti, Gianfranco Gafforelli e Alessandra Hofmann, hanno voluto rendere noto alle relative Prefetture per chiedere, al più presto, un confronto in merito. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Calusco, il ponte salito a 37mila veicoli al giorno: l’allarme delle Province

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