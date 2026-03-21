L’Iran ha lanciato due missili che hanno raggiunto la base militare di Diego Garcia, situata a circa 4.000 chilometri di distanza. L’attacco si è verificato il 21 marzo 2026, coinvolgendo un’area strategica nel Pacifico meridionale. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle eventuali vittime o danni diretti, ma l’evento ha attirato l’attenzione internazionale.

Roma, 21 marzo 2026 – L’ Iran alza l’asticella e colpisce a quasi 4mila chilometri. Due missili sono stati lanciati oggi dalla Repubblica islamica nell’Oceano indiano: miravano alla base anglo americana Diego Garcia, un atollo di 44 km quadrati nelle isole Chagos, circa 1600 chilometri a sud dell'India. Territorio britannico, che ospita installazioni navali e aeree degli Stati Uniti d'America, hub chiave nell'operazione Furia Epica in corso dal 28 febbraio da cui decollano decollano bombardieri e velivoli destinati a fornire supporto logistico alle forze Usa. I due razzi non hanno centrato l’obiettivo: uno è si è inceppato l’altro è stato intercettato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La base Diego Garcia nel mirino dei missili iraniani: Teheran sale di livello e colpisce a una distanza inaspettata

Articoli correlati

Gli Usa intercettano due missili iraniani lanciati contro la base di Diego Garcia. Teheran: "No a cessate il fuoco, guerra deve finire in modo permanente"La Repubblica islamica minaccia gli Emirati: "Colpiremo se attaccherete nostre isole".

Missili iraniani verso la base Usa di Diego Garcia: attacco fallitoABBONATI A DAYITALIANEWS Due lanci non andati a segno L’Iran avrebbe lanciato due missili balistici in direzione della base militare anglo-americana...

Altri aggiornamenti su Diego Garcia

Temi più discussi: Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia; Diego Garcia, perché l'Iran lancia due missili a 4mila km di distanza (ed estende la sua influenza); Iran lancia due missili contro l'isola Diego Garcia; L'Iran bersaglia l'isola di Diego Garcia nell'oceano Indiano, ma non colpisce la base americano-britannica.

Iran sfida USA e Regno Unito con missili verso Diego Garcia, base strategica nell’Oceano IndianoEscalation Iran-Stati Uniti-Israele, colpito l’impianto nucleare di Natanz Gli Stati Uniti e Israele hanno preso di mira questa mattina il complesso d ... assodigitale.it

La base di Diego Garcia presa di mira dai missili iranianiAnche la base di Diego Garcia distante circa 4.000 km dal teatro di operazioni presa di mira dai missili balistici iraniani ... aresdifesa.it

Missili verso Diego Garcia: perché l'Iran punta all’atollo chiave degli Stati Uniti facebook

Il lancio di missili iraniani contro la base americana di Diego Garcia -3800 km di distanza - rivela che Teheran possiede missili balistica di quella gittata. E che l' Europa non è irraggiungibile. x.com