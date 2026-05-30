Caldo record anche nelle Marche in aumento nel weekend ma lunedì cambia tutto | ecco le previsioni meteo

Le Marche hanno registrato temperature record per il periodo, con un aumento nel fine settimana. Tuttavia, da lunedì sono previste piogge abbondanti su tutta la regione, che provocheranno un calo significativo delle temperature. Le condizioni meteo cambieranno drasticamente, portando un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche e un abbassamento delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Il caldo record, per il periodo, sarà fortemente diluito lunedì da abbondanti piogge previste su tutte le Marche con relativa forte dimunizione delle temperature nei valori massimi. Sabato e domenica, però, la manopola del riscaldamento si alzerà ancora e, complice anche una leggera velatura del cielo, superando abbondantemente (nelle previsioni) i 30 gradi in diverse città. La top 3: 33° Macerata, 31° Ascoli, 31° Osimo. Ecco le previsioni meteo per sabato, domenica e lunedì. Leggi qui --> Emergenza caldo, Mastrovincenzo (PD): «La salute dei lavoratori non può aspettare i tempi della Giunta Acquaroli. Non si ripeta l'errore dello scorso anno» Leggi qui --> Caldo da star male anche nelle Marche, termometro a 36°: 6 in più della norma Leggi qui --> Jesi, scuola hi-tech ma senza climatizzatore: è troppo caldo, sviene una 13enne. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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