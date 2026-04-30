Il primo maggio nelle Marche sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature in graduale aumento rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano un ponte lungo con giornate prevalentemente serene e senza precipitazioni significative, offrendo condizioni ideali per le attività all'aperto. La regione si prepara a vivere il fine settimana di festa con condizioni meteo favorevoli, secondo le ultime previsioni meteorologiche.

Ancona, 30 aprile 2026 – Un ponte del primo maggio che si apre sotto il segno della stabilità e di condizioni generalmente favorevoli. Secondo le previsioni meteo aggiornate, le Marche si preparano a vivere 3 giornate dal sapore primaverile, con cieli in prevalenza sereni, temperature in graduale rialzo e venti in attenuazione. Un quadro meteo che, secondo le previsioni della Protezione Civile delle Marche, accompagnerà residenti e turisti tra borghi, entroterra e iniziative all’aperto, senza particolari criticità. Di recente, il britannico The Guardian ha incensato alcune spiagge del Conero come tra le più belle d’Italia: un motivo in più per andare a vederle.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Previsioni meteo 1 maggio nelle Marche: ponte col sole e temperature in aumento

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