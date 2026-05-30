Sul fronte calciomercato della Roma, si discute il futuro di Matias Soulé, con l’offerta di un club della Premier League sotto osservazione. La società valuta le possibilità di cessione legate anche alle esigenze di bilancio. Contestualmente, si stanno svolgendo trattative per il rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini, che potrebbe proseguire con i giallorossi. Le decisioni definitive sono attese nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma: novità importanti per quanto riguarda il futuro di Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini.. Il calciomercato Roma entra nel vivo e la dirigenza si trova a dover sciogliere nodi cruciali per pianificare al meglio la prossima annata sportiva. Tra le questioni più urgenti e spinose sul tavolo di Trigoria spicca senza dubbio la programmazione dell’asse offensivo e della mediana. Le strategie del club giallorosso ruotano in queste settimane attorno a due nomi di primissimo piano, i cui destini sembrano però prendere direzioni diametralmente opposte: da un lato la possibile e remunerativa uscita di Matías Soulé, dall’altro il consolidamento del rapporto con il leader tecnico Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Roma: il futuro di Soulé tra l’offerta della Premier e il bilancio, prove di rinnovo per capitan Pellegrini

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La Roma e il futuro di Matías Soulé offerte e strategie di mercato

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