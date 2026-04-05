La Roma ha ufficialmente iniziato le trattative per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, noto come il capitano della squadra. L’obiettivo è consolidare il contratto del giocatore, intervenendo con un’offerta di rinnovo. Questa decisione rappresenta una novità rispetto alle indiscrezioni di mercato circolate in passato. La società ha deciso di intervenire con urgenza per assicurarsi le prestazioni di Pellegrini anche nelle prossime stagioni.

La Roma ha avviato ufficialmente le manovre per blindare Lorenzo Pellegrini, segnando una svolta drastica rispetto alle precedenti indiscrezioni di mercato. Il club giallorosso ha presentato una prima proposta esplorativa per il prolungamento del contratto, mettendo sul piatto una base fissa di 2 milioni di euro annui. La mossa della dirigenza capitolina punta a stabilizzare il futuro del Capitano, ora considerato elemento centrale nel progetto tecnico tattico, ribaltando una parabola che lo vedeva, fino a poche settimane fa, nella lista dei possibili partenti. Il dialogo tra le parti è entrato in una fase interlocutoria ma significativa, con l’ entourage del numero 7 che ha adottato una posizione di attesa strategica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pellegrini: pronta l’offerta di rinnovo per il “Capitano”

Pellegrini-Roma, gelo rinnovo: il Milan si ritira dalla corsa al capitanoIl futuro di Lorenzo Pellegrini si tinge di giallo mentre il cronometro corre verso la scadenza di contratto con la Roma.

Leggi anche: Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarlo

Temi più discussi: Pellegrini-Juve, la Roma non vuole stare a guardare! La mossa dei Giallorossi per evitare l'approdo a zero alla rivale; Da Dybala a Pellegrini, quattro big salutano la Roma: ecco dove andranno; Roma, Gasperini domani in conferenza alle 13.30: Soulé convocato per l’Inter, dubbi sulle fasce; Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: Rensch in pole su Tsimikas.

Pellegrini, tra titolarità e rinnovo: il futuro è oggiGasperini punta su Pellegrini per la sfida decisiva contro l'Inter. Tra rendimento e scadenze contrattuali, il rinnovo è un rebus ... siamolaroma.it

Roma | Celik, Hermoso, Wesley, Soulé e Pellegrini non si allena: il motivoAllarmi rientrati anche per Celik e Hermoso, i rispettivi affaticamenti ai polpacci sono superati. Servirà invece più tempo per Wesley, il quale spera tuttavia di riuscire ad accorciare i tempi di ... fantamaster.it

Primi contatti per il rinnovo di Pellegrini: il capitano prende tempo https://pagineromaniste.com/roma-primo-contatto-per-il-rinnovo-di-pellegrini-il-capitano-prende-tempo/ - facebook.com facebook

Lorenzo #Pellegrini attende l'offerta di rinnnovo della #Roma mentre aumentano gli interessi: situazione in stand-by e scenari aperti sul futuro x.com