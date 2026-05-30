Il Liverpool ha confermato di non essere disposto a cedere il portiere brasiliano Alisson durante il calciomercato. La Juventus aveva mostrato interesse, ma al momento non ci sono possibilità di trasferimento. Restano in pole position per il ruolo di portiere De Gea e Nubel, secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori. La trattativa per Alisson sembra quindi essere conclusa senza esito favorevole per i bianconeri.

di Francesco Spagnolo Calciomercato Juve, il Liverpool non ha aperto alla cessione di Alisson. De Gea e Nubel restano in cima alla lista di Comolli. Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, soprattutto per quanto riguarda la porta. Nelle ultime settimane, il nome che aveva scaldato i cuori dei tifosi bianconeri era quello di Alisson. La dirigenza torinese sognava il grande colpo, ma le ultime notizie spengono l’entusiasmo: il club inglese ha alzato un muro non superabile, costringendo la Juventus a cambiare i propri piani per il futuro. A fare chiarezza sul mancato arrivo di Alisson a Torino è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Alisson è sfumato. Il Liverpool non apre alla cessione del brasiliano. Due nomi in pole position

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Alisson rinnova… ma la Juve è davvero fuori Mossa tattica del Liverpool!

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