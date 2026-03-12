Alisson Juventus sfida all’Inter per il portiere brasiliano | il Liverpool è pronto ad aprire alla cessione del giocatore I dettagli

La Juventus ha nuovamente manifestato interesse per il portiere brasiliano, attualmente in forza al Liverpool. La società inglese, secondo quanto si apprende, sarebbe disposta a valutare la cessione del giocatore. La concorrenza per assicurarsi il portiere coinvolge anche l’Inter, che segue la situazione da vicino. La trattativa tra le parti potrebbe entrare in una fase più concreta nelle prossime settimane.

Alisson Juventus, i bianconeri continuano a seguire da vicino il portiere brasiliano. Sfida all'Inter per l'ex portiere della Roma. I dettagli. Il calciomercato vive di suggestioni, ma alcune hanno il potere di spostare gli equilibri di un intero campionato. Una di queste riguarda il futuro di Alisson Becker, ex portiere della Roma e colonna portante del Liverpool, che potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A già nella prossima stagione. Il portiere brasiliano, classe 1992, sta valutando con estrema attenzione il suo percorso professionale dopo anni di trionfi in Premier League. Sebbene il legame con Anfield sia profondo, i segnali di un cambiamento sono sempre più evidenti.

