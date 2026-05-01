Calciomercato Inter centrocampo da rifare | sempre più concreto il nome di Curtis Jones per l’estate!

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, si intensificano le voci riguardanti il rafforzamento del centrocampo. Secondo fonti vicine alla società, si sta valutando seriamente l’acquisto di Curtis Jones durante la prossima sessione di mercato estivo. Nel frattempo, si parla di un possibile addio di Frattesi e si continua a monitorare Stankovic come possibile rinforzo. Le trattative sono in fase di sviluppo e potrebbero portare a cambiamenti significativi nella rosa.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, Longari fa il punto sulla mediana: Frattesi verso l’addio, nuovo assalto per Jones e valutazioni su Stankovic. Il centrocampo dell’ Inter è destinato a cambiare volto nella prossima estate. Oltre all’addio ormai certo di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno classe 1989, anche Davide Frattesi, mezzala italiana, potrebbe lasciare i nerazzurri per permettere al club di monetizzare. A fare il punto è Gianluigi Longari, esperto di mercato, nel suo editoriale per Sportitalia, soffermandosi sulle possibili strategie della dirigenza interista. Calciomercato Inter, la carta Stankovic. Secondo Longari, l’...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, centrocampo da rifare: sempre più concreto il nome di Curtis Jones per l’estate! Notizie correlate Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estatedi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, i nerazzurri pianificano il colpo a centrocampo per la prossima stagione: Curtis Jones rimane un... Calciomercato Inter, la pista Curtis Jones resta caldissima: Liverpool orientato alla cessione, affondo in estatedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri continuano a monitorare Curtis Jones in vista della prossima estate: gradimento reciproco... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calhanoglu sarà ancora un punto fermo dell'Inter; Inter, Frattesi verso l’addio: possibile scambio con Koné; Calciomercato Inter, Frattesi può partire: due club di Serie A su di lui; Inter, per l'estate torna di moda la pista Curtis Jones: l'incrocio col futuro di Frattesi, cosa risulta. Centrocampo Inter, sarà rivoluzione? In tre possono andare via, due quasi sicuriDa diverse settimane vengono accostati diversi centrocampisti all'Inter anche perché ci saranno comunque delle cessioni ... fcinter1908.it Gazzetta fa sognare l’Inter: Doppio colpo Koné-Jones, si può! E Stankovic…Secondo l’edizione online del quotidiano infatti, non è da escludere un affondo dell’Inter per un clamoroso doppio colpo: Manu Koné, principale candidato in casa Roma per sistemare i conti con la UEFA ... passioneinter.com Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook