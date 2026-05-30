Calciomercato Inter LIVE | stretta finale per Solet Kone o Curtis Jones?

Notizia in breve

L'Inter è in fase di trattative avanzate per l'acquisto di Solet, Kone e Curtis Jones. Le discussioni sono in corso, con incontri e negoziati in atto per definire i trasferimenti. Non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali, ma le trattative sembrano prossime alla conclusione. La squadra sta valutando le proposte e le condizioni per finalizzare gli acquisti. Restano da monitorare eventuali sviluppi nelle prossime ore.