Calciomercato Inter LIVE | stretta finale per Solet Kone o Curtis Jones?
L'Inter è in fase di trattative avanzate per l'acquisto di Solet, Kone e Curtis Jones. Le discussioni sono in corso, con incontri e negoziati in atto per definire i trasferimenti. Non sono stati ancora annunciati accordi ufficiali, ma le trattative sembrano prossime alla conclusione. La squadra sta valutando le proposte e le condizioni per finalizzare gli acquisti. Restano da monitorare eventuali sviluppi nelle prossime ore.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 30 MAGGIO Curtis Jones o Manu Koné? Due centrocampisti diversi, ma per l’Inter di Chivu la scelta sembra chiara. 🔗 Leggi su Internews24.com
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