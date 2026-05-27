Calciomercato Inter LIVE | Spunta l’idea Guler dal Real Madrid Primo contatto per Curtis Jones

Notizia in breve

Sul calciomercato dell'Inter si segnala un interesse per Guler, centrocampista del Real Madrid, con un primo contatto avvenuto di recente. Inoltre, ci sono stati incontri riguardanti Curtis Jones, centrocampista in forza a un club inglese. Le trattative sono ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali o accordi definitivi. La società nerazzurra monitora attentamente le possibilità di mercato e valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.