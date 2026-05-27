Calciomercato Inter LIVE | Spunta l’idea Guler dal Real Madrid Primo contatto per Curtis Jones
Sul calciomercato dell'Inter si segnala un interesse per Guler, centrocampista del Real Madrid, con un primo contatto avvenuto di recente. Inoltre, ci sono stati incontri riguardanti Curtis Jones, centrocampista in forza a un club inglese. Le trattative sono ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali o accordi definitivi. La società nerazzurra monitora attentamente le possibilità di mercato e valuta diverse opzioni per rinforzare la rosa.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 27 MAGGIO Mercato Inter, primo contatto per Jones a Montecarlo: si lavora anche per la porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
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