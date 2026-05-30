Il Foligno Calcio ha annunciato Marco Di Loreto come nuovo allenatore. L’ex calciatore, noto per aver giocato nel Perugia, prende il posto di Alessandro Manni, che aveva lasciato la squadra circa dieci giorni fa. Di Loreto si siede sulla panchina dei falchetti con l’obiettivo di guidare la squadra nelle prossime partite di serie D. La società ha ufficializzato il cambio di allenatore attraverso un comunicato.

Marco Di Loreto è il nuovo allenatore del Foligno Calcio. Il neo – allenatore, ex calciatore del Perugia, arriva in sostituzione di Alessandro Manni che da una decina di giorni aveva lasciato la panchina dei falchetti. Di Loreto fin dalle prime ore dall’uscita di scena Manni era stato uno dei più gettonati per arrivare alla guida tecnica del Foligno: è riuscito ad avere la meglio nei confronti di altri candidati in particolare nei confronti di Marco Bonura. La presentazione ufficiale di Di Loreto è in calendario questa mattina alle ore 11.30 presso la sala stampa dello stadio Enzo Blasone. In passato, Di Loreto, dopo la breve esperienza in serie D con il Castel Rigone, di recente è stato nel settore giovanile della Ternana e nell’ultima stagione alla guida della Ternana Under 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio serie D: in panchina l’ex grifone. Il Foligno ha scelto. Di Loreto nuovo tecnico

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