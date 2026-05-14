La Comacchiese ha scelto Divorzio da Candeloro il nuovo tecnico rossoblù sarà Filippo Masolini
La Comacchiese ha annunciato il cambio di allenatore: al posto di Luigi Candeloro, che aveva guidato la squadra durante la promozione e la salvezza recente, arriva Filippo Masolini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha deciso di affidare la panchina al nuovo tecnico. Candeloro lascia il club dopo aver raggiunto risultati importanti in questa stagione.
Cambio di guida tecnica alla Comacchiese, dove era nell’aria l’addio al tecnico Luigi Candeloro, artefice della promozione dello scorso anno e della meritata salvezza di poche settimane fa, raggiunta senza passare dai playout. Il nuovo allenatore sarà Filippo Masolini, classe 1970 ed ex calciatore professionista, che ha alle spalle una carriera vissuta soprattutto nei settori giovanili. Da calciatore esordisce in Serie B nella stagione 198687 a Modena, mentre due anni dopo viene acquistato dal Cesena dove in una stagione e mezza in A raccoglie 7 presenze. Poi diverse stagioni tra B e C2 prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2006 ed iniziare la carriera da allenatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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