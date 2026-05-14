La Comacchiese ha scelto Divorzio da Candeloro il nuovo tecnico rossoblù sarà Filippo Masolini

La Comacchiese ha annunciato il cambio di allenatore: al posto di Luigi Candeloro, che aveva guidato la squadra durante la promozione e la salvezza recente, arriva Filippo Masolini. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha deciso di affidare la panchina al nuovo tecnico. Candeloro lascia il club dopo aver raggiunto risultati importanti in questa stagione.

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