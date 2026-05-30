Calcio Promozione C’è l’esame Lodrino Agrate va all’attacco
Nel calcio promozione, si gioca il match tra Lodrino e Agrate. La squadra di Agrate punta a vincere per assicurarsi il primo posto nel triangolare. La vittoria potrebbe garantire anche il ripescaggio, ma bisognerà attendere ulteriori sviluppi. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre coinvolte nella fase finale del torneo.
Con una vittoria avrebbe la matematica certezza del primo posto nel triangolare. Anche del ripescaggio? Forse, perché per quella bisognerà attendere un po’. Dodici mesi fa sarebbe stato così, oggi un po’ meno perché sul piatto c’è il progetto di riduzione - dalle attuali 18 a 16 squadre - del numero di partecipanti ai gironi di Eccellenza. Ancora non si sa bene come andrà a finire. Per non sbagliare la Speranza Agrate stasera alle 20 in via Archimede dovrà dare il massimo, bissare la vittoria col Garlasco di sette giorni fa, battere il Lodrino (quarta classificata e poi vincitrice dei playoff del girone E), aggiudicarsi il raggruppamento e aspettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Calcio promozione. Agrate e Lissone si giocano un posto al sole nei playoff
PROMOZIONE. Agrate e Lissone, derby per decidere chi farà il grande saltoNel fine settimana si disputerà la finale playoff del girone D di Promozione tra Speranza Agrate e AC Lissone, due squadre della provincia di Monza e...
Temi più discussi: Serie C su Sky, la guida alla finale playoff; 3° turno Play off: ecco il programma completo tra Promozione, Prima e Seconda Categoria.; Moncalieri Women da sogno: promozione in Serie B tra emozioni, festa e applausi istituzionali; Tabellino partita Ostuni Calcio 2024 vs Virtus Locorotondo 1948.
Calcio – Promozione A, è tempo di play-off: per il Gemini l’avversario è l’Aragona Alcamo in Eccellenza, Aragona retrocesso mestamente ai playoff. Si parte domenica prossima, 10 maggio 2026, con la semifinale secca che vedrà impegnata l'Aragona in ca facebook
Nel tg delle 14 La notte dei play off #Calcio. La vittoria sul Catanzaro per due a zero non basta, sfuma il sogno promozione del Palermo. Scontri in tribuna fra dirigenti calabresi e tifosi rosanero. In C festeggia il Catania che pareggia con il Lecco e conquista le x.com
Nella vostra università c’è un calcio balilla attivo? reddit
Pescara calcio toto allenatore: tra i papabili c’è anche PagliucaPescara calcio toto allenatore: tra i papabili c’è anche il 50enne toscano Guido Pagliuca, ex Juve Stabia, sotto contratto con l’Empoli (30 giugno 2027) dopo l’esonero dello scorso ottobre. Nel 2023/2 ... rete8.it
Treviso Calcio, il ritorno tra i grandi dopo 13 anni d'attesa: la vittoria ad Altavilla sancisce la promozione in CTREVISO - Il sogno questa volta è realtà. Il Treviso Calcio è tornato nel calcio professionistico dopo 13 anni, dalla stagione 2012/2013 in Lega Pro. Al Paolo Rossi di Altavilla Vicentina finisce 1-0, ... ilgazzettino.it