Con una vittoria avrebbe la matematica certezza del primo posto nel triangolare. Anche del ripescaggio? Forse, perché per quella bisognerà attendere un po’. Dodici mesi fa sarebbe stato così, oggi un po’ meno perché sul piatto c’è il progetto di riduzione - dalle attuali 18 a 16 squadre - del numero di partecipanti ai gironi di Eccellenza. Ancora non si sa bene come andrà a finire. Per non sbagliare la Speranza Agrate stasera alle 20 in via Archimede dovrà dare il massimo, bissare la vittoria col Garlasco di sette giorni fa, battere il Lodrino (quarta classificata e poi vincitrice dei playoff del girone E), aggiudicarsi il raggruppamento e aspettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calcio Promozione. C’è l’esame Lodrino. Agrate va all’attacco

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