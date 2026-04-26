calcio promozione agrate e lissone si giocano un posto al sole nei playoff

Nel calcio di promozione, Agrate e Lissone si sfidano per un posto nei playoff. La Speranza Agrate ha già rinunciato alla partecipazione, lasciando il campionato ai milanesi. La sfida tra le due squadre si avvicina e determinerà quale delle due accederà alla fase successiva della competizione. La partita si preannuncia decisiva per il proseguimento della stagione di entrambe le formazioni.

Con la Speranza Agrae che ha già alzato bandiera bianca consegnando il campionato ai milanesi della Franco Scarioni che così nel giro di dodici mesi compiono il doppio salto dalla Prima Categoria all’ Eccellenza, onore ai vincitori del girone D dove all’agguerrito plotone delle brianzole restano soltanto le briciole sottoforma di playoff. Quanti saranno i posti a disposizione quest’anno attraverso gli spareggi? Lo sapremo più in là, intanto la stessa Speranza, l’AC Lissone (foto mister Simone Santoni) e l’Olimpic Trezzanese si giocano secondo, terzo e quarto posto, separate da un punto. I ragazzi di Natobuono saranno a Cormano contro la COB, il Lissone è a Biassono contro l’Arca mentre l’Olimpic a Segrate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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