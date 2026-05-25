E adesso cosa succede? Il giro degli allenatori avrà come grande protagonista il Napoli. Perché una panchina così, fa gola a tanti ma evidentemente non a tutti. Perché Napoli ha imparato la cultura della vittoria, perché adesso le aspettative della piazza sono enormi. E perché nell’anno del Centenario, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole una guida sicura per continuare a restare al vertice del calcio italiano. E, perché no, anche riprendersi un po’ di soddisfazioni in Champions, che resta il tallone d’Achille dell’avventura in azzurro di Conte. Antonio, però, ha lasciato una nuova mentalità. E, come dice De Laurentiis "abbiamo oltre 30 giocatori tra quelli che ci sono e che torneranno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista. Sogno Allegri, tentazione Iraola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Napoli, se Conte va via ADL ha un preferito: un italiano in cima alla listaIl futuro dell’allenatore del Napoli sembra essere in bilico, con voci che circolano da settimane riguardo a una possibile separazione alla fine...

Allegri al Napoli? Moretto conferma: “È il nome in cima alla lista”. Ma il Milan ha un vantaggio: ecco qualeMatteo Moretto ha confermato che Allegri è il nome principale nella lista del Napoli per la prossima stagione.

Temi più discussi: Napoli, e ora? Italiano in cima alla lista, ma il sogno è Allegri. Tentazione Iraola; È sempre Allegri il sogno di De Laurentiis (ma è complesso prendere un allenatore impegnato) È il terzo tentativo per portarlo a Napoli. E non è detto che vada in porto. Quando Adl ha piazzato i grandi colpi (Ancelotti, Conte eccetera), erano tutti liberi. Nella lis; Napoli, Italiano o Allegri per ripartire: occhio alla tentazione di De Laurentiis; Napoli, per De Laurentiis ora ogni momento è buono per scegliere il successore di Conte: da Mancini a Italiano e Grosso, il borsino dei papabili.

[PBP] Modric è stato contattato dalla Dinamo Zagabria, ma se il Milan si qualifica per la Champions League, il piano di Luka Modric è trascorrere un'altra stagione con i Rossoneri, ovviamente sotto Massimiliano Allegri..Se il Milan si qualifica per la Champions reddit

SPORTITALIA - Napoli, diversi i nomi per il post Conte: le ultime su Allegri, Sarri e ItalianoAlfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo canale YouTube: Punto sulle panchine. Cosa è successo rispetto ad oggi? Intanto vorrei ch ... napolimagazine.com

È sempre Allegri il sogno di De Laurentiis (ma è complesso prendere un allenatore impegnato)De Laurentiis vuole portare Allegri a Napoli ma non è semplice. Ha un contratto col Milan. Poi ci sono Sarri e gli altri ... ilnapolista.it