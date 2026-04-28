Il club rossonero sta pianificando un mercato estivo ricco di acquisti, con particolare attenzione alle esigenze dell’allenatore. La società ha dato il via libera alle richieste di Allegri, con l’obiettivo di rafforzare diverse posizioni della rosa. Tra i nomi più discussi ci sono nuove possibilità per la difesa, dove si parla di un ritorno e di nuovi interventi. La strategia sembra orientata a soddisfare le richieste del tecnico per migliorare la squadra.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022, ha fatto una toccata e fuga a Milano, nei giorni scorsi, con tanto di presenza a 'San Siro' per il big match di campionato contro la Juventus. Tra i suoi tanti impegni (ha approfondito con la Pallacanestro Varese la possibilità di entrare nel progetto NBA Europe e il progetto per la nascita di un'arena per il basket a San Donato Milanese), ha anche trovato il tempo di pensare al prossimo calciomercato estivo dei rossoneri. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo cui Cardinale ha dato il via libera ad un calciomercato che soddisfi le esigenze dell'allenatore Massimiliano Allegri, ovvero un innesto importante per reparto di esperienza e qualità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cardinale, sì alle richieste di Allegri per il suo Milan: un colpo per reparto, in difesa Gila

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