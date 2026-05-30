Calcio il PSG si conferma sul tetto d’Europa | Arsenal sconfitto ai calci di rigore

Notizia in breve

Il Paris Saint-Germain ha vinto la partita contro l’Arsenal ai calci di rigore, confermandosi tra le squadre più forti d’Europa. La sfida si è svolta alla Puskás Aréna di Budapest, dove il club francese ha ottenuto un successo importante. La vittoria ai rigori ha permesso al PSG di proseguire il cammino nelle competizioni continentali. La partita si è conclusa con il punteggio in parità durante i tempi regolamentari e i supplementari.