Calcio il PSG si conferma sul tetto d’Europa | Arsenal sconfitto ai calci di rigore
Il Paris Saint-Germain ha vinto la partita contro l’Arsenal ai calci di rigore, confermandosi tra le squadre più forti d’Europa. La sfida si è svolta alla Puskás Aréna di Budapest, dove il club francese ha ottenuto un successo importante. La vittoria ai rigori ha permesso al PSG di proseguire il cammino nelle competizioni continentali. La partita si è conclusa con il punteggio in parità durante i tempi regolamentari e i supplementari.
Alla Puskás Aréna di Budapest il Paris Saint-Germain scrive un’altra pagina della propria storia europea. La squadra di Luis Enrique conquista l a Champions League per il secondo anno consecutivo superando l’Arsenal ai calci di rigore dopo 120 minuti combattuti e chiusi sull’1-1. Dal dischetto i francesi si impongono 5-4, confermandosi sul tetto d’Europa al termine di una finale intensa, equilibrata e ricca di tensione. L’ultimo atto della competizione, anticipato eccezionalmente alle 18 per esigenze organizzative e logistiche, mette di fronte due allenatori spagnoli accomunati da una filosofia di gioco offensiva e propositiva. Da una parte il PSG campione in carica, dall’altra un Arsenal tornato a giocarsi la coppa vent’anni dopo la sua unica precedente finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
El PSG no está preparado para este Arsenal esta temporada en la final de la Champions League.
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