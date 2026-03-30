Un imprenditore di Palermo ha assunto la guida dell'Imolese Calcio, squadra che compete in Serie D. Si tratta di un giovane professionista che ha recentemente preso le redini dell'organico. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di presidenza, che entra in vigore in vista delle prossime partite di campionato.

Il giovane imprenditore palermitano Giovanni Tarantino è il nuovo presidente dell'Imolese Calcio 1919, squadra che milita nel campionato di Serie D. Tarantino, già conosciuto in città, come titolare del Dragon Club e del Mob Disco Theatre, ha rilevato per 100 mila euro la società in difficoltà finanziarie e sottoposta a curatela fallimentare, da Ulisse Savini. L'intervento del manager siciliano dovrebbe consentire al club emiliano intanto di portare a termine la stagione, per poi magari pensare a un futuro più roseo. Intanto ieri Tarantino, insieme alla fidanzata Jenny Guardiano, che nel 2024 ha partecipato alla trasmissione televisiva Temptation Island, ha assistito alla vittoria dell'Imolese sul difficile campo della Pro Sesto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - L'imprenditore palermitano Giovanni Tarantino mette gli occhi sul pallone, è il nuovo presidente dell'Imolese

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