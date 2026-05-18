Il calcio dilettantistico si avvia alla conclusione di un'altra stagione, caratterizzata da alti e bassi per molte squadre. Tra le protagoniste, una società ha conquistato il primo posto, mentre altre hanno vissuto momenti difficili. Un esperto tecnico, con un passato in diverse squadre di serie D ed Eccellenza, ha analizzato i risultati e le vicende di questa annata, offrendo un quadro dettagliato delle sfide affrontate e delle soddisfazioni ottenute. La stagione ha portato anche alcune delusioni che hanno lasciato il segno.

Gianluca Fenucci, esperto tecnico che ha allenato dieci stagioni di serie D e 13 di Eccellenza, tra cui squadre come Jesina, Urbania, Fermana, Tolentino, Civitanovese, Montecchio, Biagio Nazzaro, Fabriano: con lui facciamo una disamina sulla stagione appena conclusasi. "Mi sembra di essere stato un buon profeta – sottolinea Fenucci – qualche tempo fa al Resto del Carlino dissi che Peppe Magi doveva toccar ferro ma solo la K Sport Montecchio Gallo avrebbe potuto perdere il campionato. E infatti la squadra di Magi lo ha vinto, anzi stravinto". E’ mancata solo la ciliegina sulla torta con la vittoria della Coppa Italia nazionale. "E’ vero ma al K Sport vanno fatti solo tanti, grandi complimenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mister-profeta: gioie e dolori della stagione: "K-Sport al top, poi qualche colpo al cuore"

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