Vis Casilina calcio under 16 mister Barile | Una buona base per la futura Under 17

L’Under 16 regionale della Vis Casilina ha concluso la stagione con una serie di risultati positivi, segnando un percorso importante per il settore giovanile. Il mister della squadra ha commentato questa esperienza come una buona base di partenza in vista della prossima Under 17. La formazione ha affrontato diverse sfide, dimostrando progressi e consolidando le proprie capacità. La stagione si è chiusa con un senso di soddisfazione e l’obiettivo di continuare a sviluppare il talento dei giovani calciatori.

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