Juventus e Como partecipano a un torneo Under 14 a Cairo Montenotte. Le partite si giocano sui campi di Pallare e Plodio. Sono presenti anche club stranieri che sfidano le squadre italiane. La competizione coinvolge diverse formazioni, ma non sono stati specificati i nomi delle squadre straniere. Il torneo si svolge con l’obiettivo di confrontare giovani talenti in un contesto ufficiale.

? Domande chiave Chi sono i club stranieri che sfideranno le big italiane?. Quali squadre si sfidano nei campi di Pallare e Plodio?. Chi sono i due protagonisti onorati per l'organizzazione del torneo?. Quale formazione percorrerà la tratta più lunga per raggiungere la Liguria?.? In Breve Tributo a Carlo Pizzorno e Alberto Lecquio per la 29ª edizione del torneo.. Partite si svolgeranno tra il 31 maggio e il 2 giugno 2026.. Sfide distribuite tra gli stadi Brin, Rizzo, Ravera e il Comunale di Plodio.. Partecipano club stranieri Panathinaikos, Sollentuna e Braga insieme al Micri campano.. Il 31 maggio 2026 inizierà a Cairo Montenotte la 29ª edizione del Torneo Internazionale dedicato alla categoria Under 14, un appuntamento che vedrà protagonisti giovani talenti provenienti da tutta Europa e dall’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cairo Montenotte: Juventus e Como in campo per il torneo Under 14

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cairo Montenotte, gas tossico in casa: 8 persone colpite e un bimboLunedì 6 aprile, poco prima delle 20:00, un allarme ha segnalato un possibile caso di intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione nel...

CALCIO GIOVANILE, OGGI AL ’TANCA’ LA RASSEGNA CATEGORIA UNDER 14 INTITOLATA ALLO STORICO DIRIGENTE DELLA SOCIETà CANARINA. Nel ricordo di Giorgio Domenichini: Juventus e Inter in campo nel torneo del CanalettoOggi sul campo sportivo ’Astorre Tanca’ si svolge la terza edizione del ’Memorial Giorgio Domenichini’, torneo dedicato a una figura importante del...

Argomenti più discussi: Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: programma e orari delle gare; Il Genoa prenderà parte al Torneo Internazionale di Cairo Montenotte; Scheda squadra Cairese.

Torneo internazionale di Cairo Montenotte: programma e orari delle gareTorneo Internazionale di Cairo Montenotte: programma e orari delle gare ... msn.com