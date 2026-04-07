Cairo Montenotte gas tossico in casa | 8 persone colpite e un bimbo

Lunedì 6 aprile, poco prima delle 20:00, un allarme ha segnalato un possibile caso di intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione nel centro storico di Cairo Montenotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato otto persone e un bambino colti da sintomi riconducibili a questa sostanza tossica. La situazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per gestire l’emergenza.

Lunedì 6 aprile, poco prima delle 20:00, un allarme per possibile intossicazione da monossido di carbonio ha colpito un’abitazione nel centro storico di Cairo Montenotte. L’intervento ha il coinvolgimento di otto persone, tra cui alcuni minori, con un bambino trasferito al San Paolo per accertamenti. La mobilitazione è stata immediata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale sanitario e i volontari della Croce Bianca per gestire l’emergenza domestica. Il bilancio dell’emergenza e i soccorsi. La gestione dei pazienti è stata differenziata in base alla gravità dei sintomi. Una parte degli otto coinvolti è stata assistita direttamente nell’area dell’evento, senza necessità di spostamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairo Montenotte, gas tossico in casa: 8 persone colpite e un bimbo Leggi anche: Pontecorvo, caldaia difettosa satura la casa di gas: paura in via Sant'Antonio. Tre persone trasferite d'urgenza a Roma Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che...