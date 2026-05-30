Cade mentre lavora e viene lasciato ferito vicino all’ospedale | la ricostruzione shock nel Vicentino
Un uomo di 56 anni è caduto mentre lavorava e si è ferito gravemente. Dopo l’incidente, è stato caricato in auto e abbandonato in strada, invece di ricevere soccorso. È stato trovato vicino a un ospedale e trasportato in condizioni critiche. La ricostruzione dell’accaduto indica che il lavoratore è stato lasciato sul posto senza assistenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle circostanze dell’incidente.
Il 56enne sarebbe stato caricato in auto dopo l’incidente e abbandonato in strada invece di essere soccorso. Un uomo ferito, una pozza di sangue sull’asfalto e una telefonata anonima ai soccorsi. È da questa scena che sono partite le indagini dei carabinieri di Bassano del Grappa, culminate con la denuncia di due persone accusate di aver abbandonato un uomo rimasto gravemente ferito dopo un incidente sul lavoro. La vicenda arriva dal Vicentino e coinvolge un cittadino indiano di 56 anni, regolarmente presente in Italia e residente in Campania, trovato nella notte nei pressi dell’ospedale di Bassano del Grappa con gravi lesioni e diverse fratture. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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