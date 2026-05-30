Cade mentre lavora e viene lasciato ferito vicino all’ospedale | la ricostruzione shock nel Vicentino

Notizia in breve

Un uomo di 56 anni è caduto mentre lavorava e si è ferito gravemente. Dopo l’incidente, è stato caricato in auto e abbandonato in strada, invece di ricevere soccorso. È stato trovato vicino a un ospedale e trasportato in condizioni critiche. La ricostruzione dell’accaduto indica che il lavoratore è stato lasciato sul posto senza assistenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle circostanze dell’incidente.