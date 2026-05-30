Cade da 3 metri mentre lavora in nero il capo lo carica in auto e lo abbandona per strada | il caso nel Vicentino

Un uomo di 56 anni di origine indiana è caduto da circa tre metri mentre lavorava in nero in un’azienda agricola nel Vicentino. Dopo l’incidente, il suo capo lo ha caricato in auto e lo ha abbandonato in strada. È stato trovato in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un uomo di 56 anni di origine indiana, che lavorava in nero in un’azienda agricola del Vicentino, è stato trovato abbandonato per strada in una pozza di sangue dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre era al lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo la caduta il lavoratore sarebbe stato caricato in auto dal titolare dell’azienda e dalla compagna, una donna di 48 anni, per poi essere lasciato nei pressi di via Ca’ Dolfin a Bassano del Grappa, a breve distanza dall’ospedale. Il ricovero in ospedale: come sta il lavoratore. L’uomo, che risulta regolare sul territorio italiano e residente in Campania, è stato poi soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di chirurgia con fratture multiple e una prognosi di 60 giorni. 🔗 Leggi su Open.online

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