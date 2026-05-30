Un lavoratore in nero è caduto da un’altezza di tre metri durante un’attività non regolare. Dopo l’incidente, anziché chiamare i soccorsi, gli imprenditori lo hanno caricato in auto e lasciato sanguinante in strada. La vittima ha riportato ferite gravi. La polizia ha avviato indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e l’identità degli imprenditori coinvolti.

Cade da tre metri, si ferisce gravemente. Ma anziché chiamare l’ambulanza, lo caricano in auto e lo abbandonano in strada. Perché stava lavorando per loro in nero. È successo in un maneggio del Vicentino, la sera di giovedì 28 maggio. L’uomo, 56 anni, origini indiane, regolare in Italia e residente in Campania, era impegnato in un maneggio, quando è scivolato, schiantandosi a terra e riportando diverse ferite. Una coppia di imprenditori di 56 e 48 anni di Bassano del Grappa decide di metterlo sulla propria macchina e di lasciarlo vicino al palasport, in via Cà Dolfin, non distante dall’ospedale della cittadina, in una pozza di sangue. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 56enne lavorava da alcuni giorni per la coppia senza un regolare contratto di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade da tre metri d’altezza mentre lavora in nero: imprenditori del Vicentino lo abbandonano sanguinante in strada

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Cade da tre metri, mentre lavora: 52enne in fin di vita. La Rassegna di giovedì 19 marzo

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