Dramma a Medesano | cade da tre metri di altezza grave un 59enne

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava sulla strada Cervo, a Medesano. L'incidente è avvenuto ieri sera, quando l'uomo è scivolato dal cassone di un camion, battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l'uomo in ospedale per le cure del caso.

Un volo da tre metri di altezza, battendo violentemente la testa. È accaduto ieri sera a un 59enne, scivolato dal cassone di un camion mentre era in strada Cervo, a Medesano.Diversi i traumi riportati dall'uomo, tra cui fratture e un trauma cranico: infine è stato immediatamente trasportato al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Cade da cinque metri di altezza, muore sul lavoro a 38 anniPieve Santo Stefano (Arezzo), 20 febbraio 2026 – Tragedia a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Precipita dal cestello da diversi metri di altezza: grave 61enne operaioANCONA – È stato trasportato con codice di massima urgenza all’ospedale di Torrette il 61enne operaio rimasto vittima di un grave incidente sul...