Travolto e ucciso da uno scooter mentre attraversa la strada nel Vicentino un 14enne alla guida del mezzo

Un uomo di 85 anni è deceduto a Romano d’Ezzelino, nel Vicentino, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto quando uno scooter, condotto da un ragazzo di 14 anni, lo ha travolto. La vittima è stata immediatamente soccorsa, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è sotto verifica da parte delle autorità.

Un uomo di 85 anni è morto a Romano d’Ezzelino (Vicenza) dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un 14enne. L'anziano stava attraversando la strada. Il ragazzo è rimasto lievemente ferito, soccorso sotto shock. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne nel VicentinoUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Travolto da uno scooter, muore a 50 anni mentre attraversa la stradaLa Spezia, 17 marzo 2026 – Tragedia stamani, martedì 17 marzo, sul viale Italia dove un 50enne è morto dopo essere stato investito da uno scooter...