Esce di strada con il trattore mentre lavora nel bosco a Falzes e precipita per 50 metri morto 35enne

Un uomo di 35 anni è deceduto dopo essere caduto con il trattore per circa 50 metri lungo una strada forestale nei boschi di Falzes, in Val Pusteria. L’incidente è avvenuto mentre lavorava nel bosco. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è stato dichiarato morto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia nei boschi di Falzes, in Val Pusteria, dove un 35enne è morto dopo essere precipitato con il trattore per circa 50 metri lungo una strada forestale. Il giovane era uscito di casa ieri per svolgere dei lavori boschivi, questa mattina la tragica scoperta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sedile imbottito con guide per trattore trattorino tagliaerba muletto e macchine operatrici

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