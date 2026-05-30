Un cadavere è stato trovato ieri in un laghetto all’interno di un eco parco nella zona di Castel Volturno, nel Casertano. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte e stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire le circostanze del ritrovamento. La salma è stata recuperata e portata in obitorio per ulteriori esami. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali circostanze o sospetti relativi al decesso.

La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri all’interno della struttura a Castel Volturno, nel Casertano. Alcuni presenti hanno notato il corpo che galleggiava nell’acqua e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Macabra scoperta nella giornata di ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un laghetto dell’Eco Parco. A dare l’allarme sono state alcune persone presenti nella struttura, che hanno notato il cadavere mentre galleggiava sull’acqua. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, con una squadra proveniente dal distaccamento di Mondragone. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cadavere recuperato in un laghetto dell’Eco Parco di Castel Volturno: indagini sulle cause della morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cadavere recuperato nel laghetto del Nautilius Village di Castel Volturno, non è stato ancora identificatoIl corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un laghetto dell'eco parco di via Mezzagni, nel Nautilius Village di Castel Volturno.

Cadavere in laghetto, avviate indagini su causa morteIl corpo di un uomo è stato trovato ieri in un laghetto dell’Eco Parco a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Argomenti più discussi: Cadavere recuperato nel laghetto del Nautilius Village di Castel Volturno, non è stato ancora identificato; Matese News; Castel Volturno, un corpo senza vita riaffiorato nei laghetti: è giallo all’Ecoparco; C’è un corpo che galleggia. Italia, scoperta shock nel laghetto: tutti sconvolti.

Cadavere recuperato nel laghetto del Nautilius Village di Castel Volturno, non è stato ancora identificatoI Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo nell'eco parco di via Mezzagni, a Castel Volturno (Caserta); il cadavere notato da alcune persone ... fanpage.it