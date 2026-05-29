Cadavere recuperato nel laghetto del Nautilius Village di Castel Volturno non è stato ancora identificato

Il corpo di un uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco in un laghetto dell'eco parco di via Mezzagni, nel Nautilius Village di Castel Volturno. Il cadavere, notato da alcune persone, non è ancora stato identificato.

I Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo nell'eco parco di via Mezzagni, a Castel Volturno (Caserta); il cadavere notato da alcune persone presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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