cadavere in laghetto avviate indagini su causa morte

Il corpo di un uomo è stato trovato ieri in un laghetto dell’Eco Parco a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause della morte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità della vittima.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cadavere di un uomo è stato recuperato ieri a Castel Volturno, in provincia di Caserta, in un laghetto dell’ Eco Parco. Sono state alcune persone che erano nella struttura ad avvistare il corpo mentre galleggiava nel laghetto. Sul posto sono così intervenuti i Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Mondragone ), che hanno legato il corpo trascinandolo a riva per il successivo recupero e l’avvio delle indagini sulla causa della morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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