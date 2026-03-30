Un cadavere mummificato è stato scoperto nella serata di domenica 29 marzo in un'area di Sesto Fiorentino. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per accertare le cause della morte e le circostanze del ritrovamento. La zona interessata è un ex sanatorio abbandonato, dove sono intervenuti i tecnici per i rilievi del caso.

Sesto Fiorentino (Firenze), 30 marzo 2026 – Un cadavere mummificato è stato trovato nella sera di domenica 29 marzo a Sesto Fiorentino. Accade nella zona dell’ex sanatorio Luzzi, sulle colline. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato subito. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri. Il decesso risalirebbe a diversi mesi fa. La vittima sarebbe un cittadino rumeno residente in Italia: il documento d’identità è stato trovato accanto al corpo. E ci sono adesso gli accertamenti dei reparti scientifici dei carabinieri stessi, per ricostruire cosa è accaduto. Si pensa che l’uomo sia morto per cause naturali, ma le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadavere mummificato trovato nella zona di un ex sanatorio: le indagini sulle cause della morte

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