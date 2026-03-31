Terreni confiscati a Sandokan le indagini avviate su segnalazione di Agrorinasce

Le indagini sulle proprietà confiscate a Sandokan sono state avviate a seguito di una segnalazione di Agrorinasce. L’ordinanza della Corte di Appello di Napoli ha disposto la confisca di terreni appartenenti all’azienda agricola ‘Ferrandelle’ in Santa Maria la Fossa, estendendo la confisca a 15 dei 56 ettari inizialmente coinvolti. La decisione riguarda terreni associati all’attività agricola in quella zona.

“L’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, relativa alla confisca dei terreni afferenti all’azienda agricola ‘Ferrandelle’ ubicata in Santa Maria la Fossa e alla sua estensione a 15 dei complessivi 56 ettari inizialmente sottratti al provvedimento ablativo, è di particolare rilievo per i suoi positivi effetti. Essa, infatti, non solo comporta il recupero alla legalità dell’intero sito, già nella disponibilità del clan Schiavone, ma consente altresì di realizzare importanti opere di rigenerazione ambientale, costituenti occasione di riscatto e di valorizzazione del territorio, a beneficio della comunità locale e campana in genere”.... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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