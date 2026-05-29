Cortina Saldini interrogato 4 ore per l' inchiesta sull' appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes | A Graffer penali e revoche

Da ilgazzettino.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un dirigente coinvolto in un'inchiesta sull'appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes è stato interrogato per quattro ore. Al termine dell'interrogatorio, è stato riferito che sono state presentate accuse penali e richieste di revoca. Il soggetto è stato visto uscire dal Palazzo di Giustizia alle 14, portando con sé uno zainetto con il logo di Milano Cortina 2026.

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dalla nostra inviata BELLUNO - Quando è uscito dal Palazzo di Giustizia alle 14 in punto, Fabio Massimo Saldini portava ancora sulle spalle lo zainetto di Milano Cortina 2026 con cui era entrato 4 ore prima. Ma al termine dell’interrogatorio-fiume a cui aveva chiesto di essere sottoposto, l’amministratore delegato di Simico ha confidato agli amici di sentirsi «molto più leggero». Non foss’altro perché, assistito dagli avvocati Maurizio e Massimiliano Paniz, il commissario straordinario di Governo alle opere olimpiche aveva estratto e consegnato al procuratore Massimo De Bortoli le 70 pagine della memoria (10 di relazione e 60 di allegati) con cui ha respinto l’accusa di aver concorso alla turbata libertà della gara d’appalto per la cabinovia Apollonio-Socrepes. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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