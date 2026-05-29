Un dirigente coinvolto in un'inchiesta sull'appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes è stato interrogato per quattro ore. Al termine dell'interrogatorio, è stato riferito che sono state presentate accuse penali e richieste di revoca. Il soggetto è stato visto uscire dal Palazzo di Giustizia alle 14, portando con sé uno zainetto con il logo di Milano Cortina 2026.

dalla nostra inviata BELLUNO - Quando è uscito dal Palazzo di Giustizia alle 14 in punto, Fabio Massimo Saldini portava ancora sulle spalle lo zainetto di Milano Cortina 2026 con cui era entrato 4 ore prima. Ma al termine dell’interrogatorio-fiume a cui aveva chiesto di essere sottoposto, l’amministratore delegato di Simico ha confidato agli amici di sentirsi «molto più leggero». Non foss’altro perché, assistito dagli avvocati Maurizio e Massimiliano Paniz, il commissario straordinario di Governo alle opere olimpiche aveva estratto e consegnato al procuratore Massimo De Bortoli le 70 pagine della memoria (10 di relazione e 60 di allegati) con cui ha respinto l’accusa di aver concorso alla turbata libertà della gara d’appalto per la cabinovia Apollonio-Socrepes. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Cortina, Saldini interrogato 4 ore per l'inchiesta sull'appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes: «A Graffer penali e revoche»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cortina, indagati Fabio Massimo Saldini, Valeria Cepi e Angelo Redaelli per l?appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. «Simico favorì Graffer»A Cortina sono state iscritte nel registro degli indagati tre persone coinvolte nell’appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes.

Cortina, indagini sull'appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. Saldini subito sentito dai pm: «Combatto»Le indagini sull’appalto della cabinovia tra Apollonio e Socrepes proseguono a Cortina.

Temi più discussi: Cortina, indagini sull'appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. Saldini subito sentito dai pm: Combatto; Cortina, indagini sulla cabinovia Apollonio-Socrepes: la variante dell'Alemagna trema; Cortina, inchiesta sulla cabinovia Apollonio-Socrepes. L'ex campione di bob: Sfidare la natura in un'area così fragile è un'offesa....

Cortina, indagini sull'appalto della cabinovia Apollonio-Socrepes. Saldini subito sentito dai pm: CombattoVENEZIA - Sarà tutto sul concetto di urgenza, con cui Simico giustificò l’affidamento diretto della commessa a Graffer, il confronto tra accusa e ... ilgazzettino.it

CORTINA D’AMPEZZO | CABINOVIA APOLLONIO SOCREPES, LA CRONISTORIA. ZANELLA: SALDINI SI DIMETTAAntenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. antennatre.medianordest.it