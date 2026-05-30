C2C Festival Celebra il suo 25° Anniversario con Yung Lean Robyn e Arca | Biglietti già in Vendita

Torino d’autunno ha un suono preciso: passi veloci tra portici umidi, luci che scivolano sui binari, bassi lontani che ti chiamano. È il momento in cui il C2C Festival torna a mescolare mondi e generazioni, e quest’anno lo fa con l’energia di un 25° anniversario che promette brividi veri. Il C2C Festival non è solo un cartellone. È un modo di stare nella musica. Ha portato in Italia la musica elettronica più curiosa e l’avanguardia che poi diventa pop. Ha unito club culture e ricerca visiva. Ha riempito spazi simbolici di Torino con show pensati al millimetro. Chi c’è stato ricorda il suono negli hangar, i laser che accarezzano la foschia, i set costruiti come racconti. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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