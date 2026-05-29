Con Yung Lean Robyn e Arca C2C Festival compie un quarto di secolo
Il C2C Festival celebra il suo 25° anniversario con un evento speciale. Tra gli artisti presenti ci sono Yung Lean, Robyn e Arca, che si esibiranno durante la manifestazione. La manifestazione si svolge in una location dedicata alla musica e alle arti visive, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera di festa. La scena musicale internazionale si riunisce per questa occasione, che vede anche momenti di arte visiva e performance. La celebrazione si protrae per più giorni, con concerti e installazioni.
Due pollici s’intrecciano, unendo le mani a formare l’animale più semplice che impari da piccolo nell’antica arte delle ombre cinesi: l’uccellino. È proprio questa, la semplice silhouette di mani e braccia su uno sfondo verde scuro, quasi nella penombra, l’identità grafica scelta da Studio Grand Hotel per l’edizione 2026 di C2C Festival. Un’edizione decisamente importante, perché segna il primo quarto di secolo del festival torinese, che quest’anno si consumerà dal 29 ottobre al 1 novembre. Grandi riconferme tra le location classiche dell’evento avant-pop, come le OGR che aprono giovedì con nomi che vanno da Shygirl a ML Buch (a Copenhagen... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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