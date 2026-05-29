con yung lean robyn e arca c2c festival compie un quarto di secolo

Notizia in breve

Il C2C Festival celebra il suo 25° anniversario con un evento speciale. Tra gli artisti presenti ci sono Yung Lean, Robyn e Arca, che si esibiranno durante la manifestazione. La manifestazione si svolge in una location dedicata alla musica e alle arti visive, coinvolgendo pubblico e artisti in un’atmosfera di festa. La scena musicale internazionale si riunisce per questa occasione, che vede anche momenti di arte visiva e performance. La celebrazione si protrae per più giorni, con concerti e installazioni.