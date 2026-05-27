Il C2C Festival di Torino celebra il suo venticinquesimo anniversario con un aumento della line-up. Dopo aver registrato il tutto esaurito nella seconda giornata, la manifestazione conferma la presenza di artisti e DJ di rilievo. L'evento, che si svolge in città, vede coinvolti numerosi performer e attira un pubblico numeroso. La programmazione si arricchisce con nuove aggiunte, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di musica elettronica.

Il festival torinese amplia la line-up dell’edizione 2026 e riporta in programma il Teatro Carignano dopo undici anni. Annunciata anche la prima collaborazione con il Barbican Centre durante la Frieze London Week. Cresce la line-up del venticinquesimo anniversario di C2C Festival. Dopo il sold out della seconda edizione di C2C NYC, il festival torinese annuncia 19 nuovi artisti per l’appuntamento in programma a ottobre, insieme al ritorno del Teatro Carignano e al debutto internazionale al Barbican Centre di Londra. Tra i nomi aggiunti al cartellone figurano The Avalanches, Shygirl, Smerz, Grouper, Visible Cloaks, Marina Herlop, Kode9 e RP Boo, oltre a HEADACHE, Wendy Eisenberg, ML Buch, LIIM ed Elias Rønnenfelt. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un anniversario importante per il C2C Festival di Torino

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25 YEARS OF C2C FESTIVAL

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