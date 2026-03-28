Buon compleanno Pino Frangi Sergio Palmieri Attilio Fontana…

Oggi si celebrano i compleanni di diverse figure pubbliche, tra cui un artista noto, un politico britannico e alcuni professionisti italiani. Tra loro, ci sono anche un esponente politico regionale e un medico. La giornata segna il ricordo di queste persone nel giorno della loro nascita, senza ulteriori dettagli sui loro ruoli o attività.

Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana, Neil Kinnock, Paolo Vigevano, Massimo Bonetti, Lady Gaga, Paola Tedesco, Imma Battaglia, Odoacre Chierico, Ivan Gotti, Gianluca di Marzio, Stefano Sorrentino, Yohan Benalouane, Luca Marrone. Oggi 28 marzo compiono gli anni: Pino Frangi, imprenditore; Sergio Palmieri, manager; Maria Bria, 101 anni, cantante (trio Lescano); Elio Bertin, pittore, designer, imprenditore; Pietro Bisio, pittore; Santuzza Calì, costumista, scenografa; Sergio Zoppi, saggista, politico; Adalberto Bortolotti, giornalista. Inoltre, compiono gli anni: Luciano de Ambrosis, attore, doppiatore; Fausto Vicino,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Pino Frangi, Sergio Palmieri, Attilio Fontana… Articoli correlati Leggi anche: Buon compleanno Pinuccio: cena spettacolo omaggio a Pino Daniele Leggi anche: Buon compleanno al Prof. Pino Giuditta: tanti auguri per i tuoi primi 70 anni Una selezione di notizie su Pino Frangi Buon compleanno Pino. Grande festa al Teatro Palapartenope per i 71 anni di Pino Daniele, tre ore di live con artisti e performerNAPOLI - Una serata all’insegna della memoria e della musica di Pino Daniele è quella che si è tenuta recentemente al Teatro Palapartenope in occasione Una serata all’insegna della memoria e della mus ... marigliano.net Buon compleanno, Massimo! Una festa per ricordare l'amicizia fra Troisi e Pino DanieleLa città di San Giorgio a Cremano festeggia il compleanno di Massimo Troisi raccontando l'amicizia dell'attore con l'indimenticato Pino Daniele. L'omaggio ai due artisti andrà in scena mercoledì 19 ... ilmattino.it