Buon Compleanno Alessandro Barbero Giuseppe Culicchia…

Oggi sono diversi i compleanni celebri. Tra i nomi ricordati ci sono uno storico e divulgatore italiano, un giornalista e autore statunitense, l’attuale re di uno stato europeo, un ex calciatore e allenatore, e un politico di origini italiane. La giornata coincide con le date di nascita di queste personalità, ognuna con carriere e percorsi distinti. Viene ricordata così la ricorrenza di alcuni personaggi nati in questa data.

Buon Compleanno Alessandro Barbero, Alan Friedman, Carlo XVI Gustavo, Giuseppe Sannino, Salvatore Matarrese, Giuseppe Culicchia, Simone Barone, Cristian Raimondi, Piero Cardano, Michael Cadeddu, Francesca Macrì, Massimo Chessa, Stefano Giacomelli. Oggi 30 aprile compiono gli anni: Giovanni Battista Loi, politico; Pierfilippi (Adolfo Filippi), cantante; Roberto Vigevani, scrittore, saggista, pittore; Carlo Salmaso, rugbista; Gianfranco Albano, regista; Giuseppe Meraviglia, ex calciatore; Franco Berrino, medico; Guido Burbatti, psichiatra; Carlo XVI Gustavo, re di Svezia; Domenico Crescentini, attore, doppiatore, regista; Nazzareno Paniconi, scrittore; Luigi Pezzuto, arcivescovo; Silvano Chimenti, chitarrista; Giorgio Roilo, politico, sindacalista.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon Compleanno Alessandro Barbero, Giuseppe Culicchia… Notizie correlate Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi…Buon compleanno Fabrizio Pacifici, Alessandro Florenzi, Lorenzo Robustelli, Rupert Murdoch, Giulio Sapelli, Margherita Boniver, Cochi Ponzoni,... Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta…Buon compleanno Ursula Andress, Alessandro Nesta, Vittoriano Vancini, Daniele Piccinin, Claudio Bisio, Mario Monti, Glenn Close, Marina Occhiena,...