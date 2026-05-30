Un insegnante di una scuola primaria nella provincia di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi sessuali aggravati su alcune alunne minorenni. Le autorità hanno avviato le indagini e raccolto le testimonianze delle vittime. La procura ha emesso il provvedimento restrittivo, mentre l’indagato si trova in custodia a domicilio in attesa di ulteriori sviluppi. Le indagini sono ancora in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un insegnante di una scuola primaria della provincia di Brindisi è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni dell’istituto in cui prestava servizio. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi ed eseguito dai carabinieri il 25 maggio scorso. Le segnalazioni delle bambine hanno fatto scattare l’inchiesta. L’indagine sarebbe partita dalle prime confidenze che alcune delle piccole avrebbero fatto ai propri genitori. Successivamente, le segnalazioni e le denunce presentate dalla dirigente scolastica hanno consentito agli investigatori di avviare accertamenti approfonditi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Brindisi, maestro ai domiciliari: accuse di abusi su alcune alunne della scuola primaria

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