Un sacerdote di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico. L’ordinanza è stata emessa nell’ambito di un’indagine per presunti abusi sessuali su un minorenne durante una confessione. La procura ha disposto le misure restrittive e condotto le verifiche sulle accuse.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un parroco di 69 anni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico nell’ambito di un’indagine su presunti abusi sessuali ai danni di uno studente minorenne. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile nei giorni scorsi su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine partita dalla denuncia della madre. Le investigazioni sono iniziate dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo, che avrebbe raccolto le confidenze del figlio in merito a quanto accaduto. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, gli episodi si sarebbero verificati tra novembre e maggio scorso e sarebbero avvenuti durante momenti di confessione religiosa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sacerdote ai domiciliari nel Leccese: accuse di abusi su un minorenne durante la confessione

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