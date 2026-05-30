Brindisi insegnante ai domiciliari | accusato di abusi su alunne

Un insegnante di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto abusi su alunne. Sono in corso verifiche sulla gestione dei precedenti provvedimenti disciplinari adottati contro di lui e sul motivo per cui tali sanzioni non abbiano impedito la ripetizione degli abusi. La vicenda si inserisce in un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui procedimenti precedenti o sulle eventuali conseguenze già adottate.

? Domande chiave Come sono stati gestiti i precedenti provvedimenti disciplinari contro il docente?. Perché le sanzioni passate non hanno impedito la ripetizione degli abusi?. Chi ha permesso che il comportamento dell'insegnante continuasse in scuola?. Quante altre studentesse sono coinvolte nelle indagini dei carabinieri?.? In Breve Segnalazioni dei genitori alla preside hanno attivato l'iter con i carabinieri di Brindisi.. Precedenti sanzioni disciplinari scolastiche confermano la continuità dei comportamenti dell'insegnante.. Indagini in corso per accertare il numero esatto di minori coinvolte negli abusi.. Procura di Brindisi coordina le verifiche sulle testimonianze delle vittime e dei genitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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