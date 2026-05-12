Martedì 12 maggio, a partire dalle 9, si sono verificati disagi nella circolazione ferroviaria nel centro di Milano. Un problema tecnico vicino alla stazione Centrale ha portato alla sospensione di una delle linee principali, provocando cancellazioni di treni e ritardi fino a 60 minuti. La situazione ha interessato diverse tratte, creando disagi ai viaggiatori che si spostano nella zona.

Disagi alla circolazione ferroviaria a partire dalle 9 di martedì 12 maggio. Un inconveniente tecnico in prossimità della stazione Centrale di Milano ha causato la sospensione della linea nel nodo di Milano. La circolazione è stata ripristinata, comunica Rfi sul proprio sito, dopo circa quaranta minuti. Intanto però, come si può vedere anche dal tabellone della stazione Centrale, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti. “Sono possibili variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni”, fanno sapere da Trenitalia che invita a controllare l’andamento del proprio treno tramite il servizio “cerca treno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Guasto alla linea ferroviaria nel nodo di Milano: cancellazioni e treni in ritardo fino a 60 minuti

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