Umbria recuperato un cadavere dal canale | indagini in corso

Nella serata di lunedì 11 maggio, tra Terni e Narni in Umbria, un corpo senza vita è stato trovato nel canale di Recentino, vicino a Ponte San Lorenzo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione nella zona mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tragica scoperta fra Terni e Narni nella prima serata di lunedì 11 maggio. Nel canale di Recentino, in zona Ponte San Lorenzo, è stato recuperato un cadavere.La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che hanno inviato il personale specializzato nel soccorso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Umbria, recuperato un cadavere nel canale di Recentino Pisa, cadavere recuperato nell’Arno a Santa Croce: indagini in corsoIl corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nelle acque del fiume Arno nella mattinata di oggi, 7 marzo, a Santa Croce sull’Arno, in provincia... Argomenti più discussi: Umbria, recuperato un cadavere nel canale di Recentino; Trovato un cadavere nel canale di Recentino -; Tonino Galli è stato trovato cadavere; Cadavere individuato nel canale di Recentino tra Terni e Narni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Umbria, recuperato un cadavere nel canale di RecentinoTragica scoperta fra Terni e Narni nella prima serata di lunedì 11 maggio. Nel canale di Recentino, in zona Ponte San Lorenzo, è stato recuperato un cadavere. La segnalazione è arrivata ai Vigili del ... perugiatoday.it