Umbria recuperato un cadavere dal canale | indagini in corso
Nella serata di lunedì 11 maggio, tra Terni e Narni in Umbria, un corpo senza vita è stato trovato nel canale di Recentino, vicino a Ponte San Lorenzo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione nella zona mentre si attendono ulteriori sviluppi.
Tragica scoperta fra Terni e Narni nella prima serata di lunedì 11 maggio. Nel canale di Recentino, in zona Ponte San Lorenzo, è stato recuperato un cadavere.La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni che hanno inviato il personale specializzato nel soccorso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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L’allerta ai soccorsi e poi l’intervento: recuperato un cadavere nel fiume tra Terni e Narni Potrebbe trattarsi di Tonino Galli: https://cityne.ws/Rsm6s facebook
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